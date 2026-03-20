Orbit International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orbit International ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orbit International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orbit International ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,73 Prozent auf 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Orbit International 8,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,510 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Orbit International ein EPS von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 22,45 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 24,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,90 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at