26.11.2025 06:31:28
Orbit Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Orbit Technologies hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,46 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orbit Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 ILS in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 73,2 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
