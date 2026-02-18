Orbit Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orbit Technologies hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orbit Technologies ein EPS von 0,540 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 75,8 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orbit Technologies einen Umsatz von 74,7 Millionen ILS eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,69 ILS gegenüber 1,75 ILS je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,45 Prozent auf 286,40 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 259,30 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at