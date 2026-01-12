UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
12.01.2026 14:02:14
Orbit36 schlägt alternative Kapitalunterlegung für UBS-Stammhaus vor
Die auf Treasury-, Risiko- und Kapitalmanagement spezialisierte Beratungsgesellschaft findet wenig Gefallen an den Eigenkapitalvorschlägen des Bundes für Grossbanken und präsentiert eine neue Lösung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
