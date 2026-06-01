Orca Exploration Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Orca Exploration Group A hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -2,34 CAD. Ein Jahr zuvor waren -1,830 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 56,27 Prozent auf 22,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50,5 Millionen CAD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,620 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten -1,490 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 121,89 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Orca Exploration Group A 144,40 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at