Orca Exploration Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Orca Exploration Group A hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Orca Exploration Group A 39,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at