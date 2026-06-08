Orca Exploration Group B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Orca Exploration Group B hat am 05.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,24 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orca Exploration Group B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Orca Exploration Group B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at