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01.06.2026 06:31:29
Orca Exploration Group B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Orca Exploration Group B lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,34 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,830 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 56,27 Prozent zurück. Hier wurden 22,1 Millionen CAD gegenüber 50,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,620 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,490 CAD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 121,89 Millionen CAD, gegenüber 144,40 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,59 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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