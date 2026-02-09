UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
|
09.02.2026 10:14:01
Orcels Versprechen: Unicredit will 80 Prozent ausschütten
Die italienische Bank Unicredit will bis 2030 rund 50 Milliarden Euro ausschütten. Bankchef Andrea Orcel verspricht, nicht weniger als 80 Prozent der Gewinne an seine Aktionäre zurückzahlen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu UniCredit S.p.A. Az.
Analysen zu UniCredit S.p.A. Az.
