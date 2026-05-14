Orchestra BioMed: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orchestra BioMed gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 87,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orchestra BioMed 0,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at