Orchestra BioMed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orchestra BioMed ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orchestra BioMed die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 89,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at