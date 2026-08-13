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13.08.2026 06:31:29
Orchestra BioMed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Orchestra BioMed ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orchestra BioMed die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 89,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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