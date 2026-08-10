Orchestra BioMed Holdings Aktie

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WKN DE: A3D6DV / ISIN: US68572M1062

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10.08.2026 22:16:45

Orchestra BioMed Holdings, Inc. Q2 Sales Decline

(RTTNews) - Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) announced Loss for second quarter of -$24.079 million

The company's earnings totaled -$24.079 million, or -$0.38 per share. This compares with -$19.363 million, or -$0.50 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 89.5% to $0.088 million from $0.836 million last year.

Orchestra BioMed Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$24.079 Mln. vs. -$19.363 Mln. last year. -EPS: -$0.38 vs. -$0.50 last year. -Revenue: $0.088 Mln vs. $0.836 Mln last year.

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