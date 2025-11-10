Orchestra BioMed Holdings Q3 Loss Widens

(RTTNews) - Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Monday reported a third-quarter net loss of $20.8 million or $0.40 per share, compared with a net loss of $15.4 million or $0.41 per share for the third quarter of 2024.

Revenue for the third quarter was $861 thousand, compared with $987 thousand for the third quarter in 2024.