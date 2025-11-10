Orchestra BioMed Holdings Aktie
WKN DE: A3D6DV / ISIN: US68572M1062
|
10.11.2025 22:52:00
Orchestra BioMed Holdings Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Monday reported a third-quarter net loss of $20.8 million or $0.40 per share, compared with a net loss of $15.4 million or $0.41 per share for the third quarter of 2024.
Revenue for the third quarter was $861 thousand, compared with $987 thousand for the third quarter in 2024.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orchestra BioMed Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Orchestra BioMed Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orchestra BioMed Holdings Inc Registered Shs
|3,78
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.