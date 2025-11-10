ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Orchestra BioMed Holdings Aktie

WKN DE: A3D6DV / ISIN: US68572M1062

10.11.2025 22:52:00

Orchestra BioMed Holdings Q3 Loss Widens

(RTTNews) - Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Monday reported a third-quarter net loss of $20.8 million or $0.40 per share, compared with a net loss of $15.4 million or $0.41 per share for the third quarter of 2024.

Revenue for the third quarter was $861 thousand, compared with $987 thousand for the third quarter in 2024.

Aktien in diesem Artikel

Orchestra BioMed Holdings Inc Registered Shs 3,78 -0,79% Orchestra BioMed Holdings Inc Registered Shs

