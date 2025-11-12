Orchestra BioMed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orchestra BioMed lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at