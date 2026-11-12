Orchestra BioMed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orchestra BioMed äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 89,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at