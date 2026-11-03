Orchid Island Capital: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Orchid Island Capital (NYSE:ORC) announced a net loss of $0.90 per share. The company operates as a real estate investment trust (REIT), a business that invests in residential mortgage securities using borrowed capital to generate interest income. Shifts in borrowing costs and asset valuations directly drive shareholder returns over time. Three things management said stand out.

Spreading interest rate volatility created temporary price drops across residential mortgage-backed securities, which are pools of home loans packaged for investors. Management sees higher prospective yields making new investments compelling despite recent market fluctuations.

Trading at a substantial discount to book value (the net asset value per share) creates an opportunity to retire stock cheaply. Management views buying back shares below book value as an efficient return of capital.

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