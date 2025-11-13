Orchid Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orchid Pharma hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orchid Pharma ein Ergebnis je Aktie von 5,37 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orchid Pharma in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Milliarden INR im Vergleich zu 2,23 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at