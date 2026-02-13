Orchid Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orchid Pharma hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orchid Pharma ein Ergebnis je Aktie von 0,050 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Orchid Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 23,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at