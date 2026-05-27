Orchid Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orchid Pharma lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 4,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orchid Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,05 INR. Im letzten Jahr hatte Orchid Pharma einen Gewinn von 19,65 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,11 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at