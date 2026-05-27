|
27.05.2026 06:31:29
Orchid Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Orchid Pharma lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 4,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orchid Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 4,40 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,05 INR. Im letzten Jahr hatte Orchid Pharma einen Gewinn von 19,65 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,11 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schlussendlich stabil -- Wall Street gespalten -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.