Orchid Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orchid Pharma hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,49 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,10 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orchid Pharma in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,07 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at