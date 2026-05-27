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27.05.2026 06:31:29
Orchid Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Orchid Pharma äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Orchid Pharma ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 26,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 27,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Orchid Pharma hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,230 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Orchid Pharma im vergangenen Geschäftsjahr 91,83 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orchid Pharma 108,75 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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