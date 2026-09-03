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03.09.2026 06:31:29
ORCO PROPERTY GROUPACT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ORCO PROPERTY GROUPACT lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ORCO PROPERTY GROUPACT 0,030 EUR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat ORCO PROPERTY GROUPACT 26,9 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32,1 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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