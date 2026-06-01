ORCO PROPERTY GROUPACT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ORCO PROPERTY GROUPACT hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ORCO PROPERTY GROUPACT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,4 Millionen EUR im Vergleich zu 36,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at