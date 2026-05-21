Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
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21.05.2026 17:56:13
Ordentliche Generalversammlung 2026: Adval Tech Aktionäre stimmen allen Anträgen zu
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Adval Tech Management AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Adval Tech Holding AG
Freiburgstrasse 556
CH-3172 Niederwangen
Telefon +41 31 980 84 44
info@advaltech.com
www.advaltech.com
Medienmitteilung
Ordentliche Generalversammlung 2026: Adval Tech Aktionäre stimmen allen Anträgen zu
Niederwangen, 21. Mai 2026, 18.00 Uhr – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Adval Tech Holding AG haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2026 in Bern allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie genehmigten unter anderem den Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025. Den Nachhaltigkeits-, und den Vergütungsbericht nahmen die Aktionärinnen und Aktionäre in Konsultativabstimmungen zustimmend zur Kenntnis.
Die Verwaltungsräte Dirk Lambrecht, Christoph Hammer, Beat Ritler und Jörg Buchheim wurden für die Amtsdauer von einem Jahr erneut in den Verwaltungsrat gewählt, Dirk Lambrecht wiederum als Präsident des Verwaltungsrats.
Jörg Buchheim wurde zum Vorsitzenden des Ernennungs- und Vergütungsausschusses gewählt, Beat Ritler und Dirk Lambrecht wurden als Mitglieder bestätigt.
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https://www.advaltech.com/de/investoren/news/andere
28. August 2026: Bekanntgabe der Semesterzahlen 2026
Kurzporträt der Adval Tech Gruppe
Kontakt
Thomas Zimmermann-Liu, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, thomas.zimmermann@advaltech.com
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adval Tech Management AG
|Freiburgstrasse 556
|3172 Niederwangen
|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2330530
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2330530 21.05.2026 CET/CEST
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