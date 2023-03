Comet Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG



24.03.2023 / 06:30 CET/CEST



Die Comet Holding AG hat heute zur 74. ordentlichen Generalversammlung (GV) vom 14. April 2023 in Bern eingeladen. Anlässlich der GV werden zwei neue Mitglieder zur Zuwahl in den Verwaltungsrat (VR) vorgeschlagen. Zudem werden der Generalversammlung neben weiteren Traktanden verschiedene Statutenänderungen zur Genehmigung vorgelegt. Nach 11-jähriger Amtszeit hat Gian-Luca Bona entschieden, sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Wahl zu stellen. Die übrigen VR-Mitglieder haben sich bereit erklärt, eine allfällige Wiederwahl anzunehmen. Der bisherige VR-Präsident Heinz Kundert stellt sich zur Wiederwahl als VR-Präsident. Um den Bedürfnissen der Gesellschaft hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Diversität in Zukunft noch besser gerecht zu werden, schlägt der VR der Generalversammlung Irene Lee und Paul Boudre zur Wahl in den VR vor. Irene Lee verfügt über langjährige Erfahrung in der Technologieindustrie und bekleidete Führungspositionen bei zahlreichen halbleiterbezogenen Technologieunternehmen, unter anderem bei Seagate Technology International und Kulicke & Soffa. Sie hält neben einem Diplom in Maschinenbau, das sie an der Singapore Polytechnic erlangte, einen Master of Business Administration (MBA) der University of Leeds und einen Executive MBA der Harvard Business School. Paul Boudre war von 2015 bis 2022 als CEO (von 2015 bis 2017 gleichzeitig als VR-Präsident) beim internationalen Industrieunternehmen SOITEC in Frankreich tätig. Er besitzt jahrzehntelange Fachexpertise in der Entwicklung und Förderung der Halbleiter- und Mikroprozessorentechnik. Paul Boudre absolvierte sein Chemiestudium an der Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse. VR-Präsident Heinz Kundert: "Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Gian-Luca Bona ganz herzlich für seine geleistete Arbeit. Er hat in seiner 11-jährigen Amtszeit die Entwicklung von Comet zu einer Technologieführerin in Hochfrequenz und Röntgen mitgeprägt. Mit den beiden nominierten Mitgliedern schlagen wir unseren Aktionärinnen und Aktionären zwei ausgewiesene Experten vor, welche die Ausrichtung des Unternehmens auf die Wachstumsmärkte Asien und USA sowie auf die Halbleiterindustrie mit ihrer Arbeit wesentlich mitgestalten und vorantreiben können." Zusätzlich zur Erweiterung des VR ist geplant, das Executive Committee von Comet mit einem Chief Technology Officer (CTO) in Person des derzeitigen VP Global R&D der Division PCT, André Grede, und einem Chief Human Resources Officer (CHRO) zu verstärken. Der Suchprozess für einen CHRO wurde eingeleitet. Mit diesen Anpassungen wird den rasant steigenden Anforderungen an die beiden Funktionen Rechnung getragen und die langfristige Entwicklung der Gruppe in unseren Fokusmärkten konsequent weiterverfolgt. Link zum CV Irene Lee

