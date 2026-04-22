Espace Real Estate Aktie

Espace Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFPW / ISIN: CH0002557400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 22:55:08

Ordentliche Generalversammlung der Espace Real Estate Holding AG

Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Ordentliche Generalversammlung der Espace Real Estate Holding AG

22.04.2026 / 22:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt
  • Auszahlung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven (Vorjahr CHF 6.25)
  • Präsident und bestehende Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt
  • Strategie 2026 – 2029 im Zeichen der nachhaltigen und konsequenten Unternehmensentwicklung

Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrats

Die ordentliche Generalversammlung fand am 22. April 2026 im Konzertsaal Solothurn statt. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.

Steueroptimierte Dividende aus den Kapitaleinlagereserven

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 6.50 pro Namenaktie auszuzahlen (Vorjahr CHF 6.25). Sie ist verrechnungssteuerfrei und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz auch einkommenssteuerfrei.

Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth (Präsident), Christoph Arpagaus, Anouk Marazzi, Stephan A. Müller und Ueli Winzenried, wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats wurden zudem für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt.

Geplante Kapitalerhöhung

Die Anwesenden wurden darüber informiert, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, im zweiten Halbjahr eine Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Mit der zeitnahen Investition der zusätzlichen Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung insbesondere in konkrete Projektentwicklungen soll der profitable Wachstumskurs von Espace nachhaltig fortgesetzt werden.

Ausblick

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden berichteten der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Hauswirth, und der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Lars Egger, den Aktionärinnen und Aktionären über das vergangene Geschäftsjahr sowie über die Weiterentwicklung der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem auch die Kernelemente der Strategie von Espace für die Jahre 2026 bis 2029 erläutert.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung von Espace wird für das laufende Jahr erneut ein solides Geschäftsergebnis erwartet.

Die Reportage mit Impressionen zur Generalversammlung ist unter www.espacereal.ch verfügbar.

Wichtige Termine

25.08.2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026

Weitere Auskünfte erteilen:

Lars Egger Christian Froelicher
Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung
032 624 90 01 032 624 90 04
lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch
www.espacereal.ch www.espacereal.ch

Über Espace

Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio von Espace im Gesamtwert von 890.5 Millionen Franken ist breit diversifiziert mit einem hohen Anteil Wohn- und verschiedenen kommerziellen Nutzungen und gewährleistet regelmässige, stabile Erträge. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten schafft Espace attraktive, bedarfsgerechte und nachhaltige Wohnräume und Gewerbeflächen und steigert laufend den Wert ihres Portfolios. Espace ist solid finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 45.7 Prozent und lässt ihre Aktionäre über eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an ihrem Erfolg teilhaben. Die Aktien der Espace werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2304894  22.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Espace Real Estate Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Espace Real Estate Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Espace Real Estate Holding AG 223,00 0,00% Espace Real Estate Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen