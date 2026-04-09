Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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09.04.2026 14:00:18
Ordentliche Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG
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Julius Baer Group Ltd.
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Zürich, 9. April 2026 – An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.
Im Einzelnen fasste die Generalversammlung 2026 der Julius Bär Gruppe AG die folgenden Beschlüsse:
Die detaillierten Abstimmungsresultate und das Kurzprotokoll werden innerhalb eines Tages auf der Website unter www.juliusbaer.com/agm publiziert.
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Über Julius Bär
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Julius Baer Group Ltd.
|Bahnhofstrasse 36
|8010 Zurich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 888 11 11
|E-Mail:
|info@juliusbaer.com
|Internet:
|www.juliusbaer.com
|ISIN:
|CH0102484968
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2305946
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305946 09.04.2026 CET/CEST
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