Ordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

Heinz O. Baumgartner als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt

Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien sowie generelle Statutenrevision genehmigt

Aktionäre stimmen Dividende von CHF 20 pro Aktie zu

Steinhausen, 4. April 2023 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Schweiter Technologies AG stimmten heute an der ordentlichen Generalversammlung den Empfehlungen des Verwaltungsrats zu.

Genehmigt wurde insbesondere die Ausschüttung einer Dividende von CHF 20 je Inhaberaktie. Die Auszahlung erfolgt am 12. April 2023.



WIEDERWAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten alle Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr sowie Heinz O. Baumgartner als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten zudem alle Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses erneut für ein Jahr. In der konstituierenden Sitzung unmittelbar nach der Generalversammlung wurde Jacques Sanche zum Präsidenten des Nominierungs- und Vergütungsausschusses ernannt.

UMWANDLUNG VON INHABER- IN NAMENAKTIEN

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien. Der Aktienumtausch wird voraussichtlich am 13. April 2023 vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Inhaberaktien in einem Bankdepot verwahren, müssen nichts unternehmen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Inhaberaktien zu Hause oder in einem Bankschliessfach verwahren, werden gebeten, diese Titel für den Umtausch in Namenaktien (Verwahrung inskünftig nur noch in einem Bankdepot möglich) bei ihrer Bank einzureichen.

Weitere Details zum Aktienumtausch können auf der Internetseite www.schweiter.com abgerufen werden bzw. werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB publiziert.

STATUTENREVISION

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben auch dem Vorschlag des Verwaltungsrats zur Statutenrevision der Schweiter Technologies AG zur Umsetzung der Anforderungen der am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Reform des Schweizerischen Aktienrechts zugestimmt.

ABSTIMMUNGEN ÜBER DIE VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 sowie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024. In einer Konsultativabstimmung hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre auch den Vergütungsbericht 2022 gut.

WAHL DER REVISIONSSTELLE

Entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrats wählten die Aktionärinnen und Aktionäre die KPMG AG als Revisionsstelle für das am 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahr.

Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

T +41 41 757 77 00

investor@schweiter.com

ÜBER SCHWEITER

Schweiter Technologies mit Sitz in Steinhausen, Schweiz, ist eine global tätige Unternehmensgruppe, die sich mit ihrem Geschäftsbereich 3A Composites auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochqualitativen Verbundwerkstoffen, Kunststoff- und Leichtstoffplatten sowie Balsaholz und PET-Schaum-basierten Kernmaterialien konzentriert. Eingesetzt werden die Materialien vor allem in den Bereichen visuelle Kommunikation (Display), Architektur, Windenergie, Bau, Schiffsbau und Automobil.

Das Unternehmen ist mit Büros, Vertriebs- und Produktionsstätten an 40 Standorten in Europa, Amerika und in der Region Asien-Pazifik vertreten und beschäftigt rund 4 300 Mitarbeitende. Schweiter Technologies AG ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWTQ kotiert.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF)