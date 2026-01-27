Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

Emission 27.01.2026 20:37:00

Orderbuch vierfach überzeichnet: Aroundtown-Anleihe gut gefragt

Aroundtown hat unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben.

Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 5,125 Prozent versehen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Emission sei auf eine starke Investorennachfrage gestoßen; das Orderbuch sei fast vierfach überzeichnet gewesen, so Aroundtown. Den Emissionserlös will der Immobilienkonzern zur Refinanzierung ausstehender unbefristeter Anleihen verwenden.

DOW JONES

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

