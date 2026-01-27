Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Emission
|
27.01.2026 20:37:00
Orderbuch vierfach überzeichnet: Aroundtown-Anleihe gut gefragt
Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 5,125 Prozent versehen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Emission sei auf eine starke Investorennachfrage gestoßen; das Orderbuch sei fast vierfach überzeichnet gewesen, so Aroundtown. Den Emissionserlös will der Immobilienkonzern zur Refinanzierung ausstehender unbefristeter Anleihen verwenden.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
26.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
26.01.26
|Aroundtown kauft Aktien für 250 Millionen Euro zurück (Dow Jones)
|
26.01.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26