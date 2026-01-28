Aroundtown Aktie

Aroundtown

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

Emission 28.01.2026 09:19:00

Orderbuch vierfach überzeichnet: Aroundtown-Anleihe gut gefragt - Aktie tiefer

Orderbuch vierfach überzeichnet: Aroundtown-Anleihe gut gefragt - Aktie tiefer

Aroundtown hat unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben.

Die Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 5,125 Prozent versehen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die Emission sei auf eine starke Investorennachfrage gestoßen; das Orderbuch sei fast vierfach überzeichnet gewesen, so Aroundtown. Den Emissionserlös will der Immobilienkonzern zur Refinanzierung ausstehender unbefristeter Anleihen verwenden.

Die Aroundtown-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,28 Prozent auf 2,62 Euro nach.

DOW JONES

27.01.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
05.12.25 Aroundtown Buy Warburg Research
04.12.25 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
