Oregen Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oregen Energy hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oregen Energy -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at