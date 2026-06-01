Oregen Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oregen Energy hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oregen Energy -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at