Oregon Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oregon Bancorp ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oregon Bancorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,4 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,29 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Oregon Bancorp 34,28 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,70 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at