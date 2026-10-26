Oregon Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oregon Bancorp hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at