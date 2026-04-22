Oregon Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oregon Bancorp gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,51 Prozent auf 7,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oregon Bancorp 8,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at