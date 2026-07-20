Oregon Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oregon Bancorp ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oregon Bancorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,5 Millionen USD – eine Minderung von 24,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at