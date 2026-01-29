29.01.2026 06:31:29

Oregon Pacific Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oregon Pacific Bancorp lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oregon Pacific Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oregon Pacific Bancorp einen Umsatz von 11,8 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Oregon Pacific Bancorp 1,05 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 48,79 Millionen USD, während im Vorjahr 45,24 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

