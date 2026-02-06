|
06.02.2026 06:31:28
OReilly Automotive: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
OReilly Automotive hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 4,59 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OReilly Automotive 2,85 ARS je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6 343,70 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 4 092,99 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,65 ARS. Im Vorjahr hatte OReilly Automotive 11,17 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat OReilly Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 22 146,36 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15 299,53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 44,75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
