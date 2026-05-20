Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
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20.05.2026 18:30:03
Orell Füssli AG: Generalversammlung genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
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Orell Füssli AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung
Orell Füssli AG: Generalversammlung genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
Zürich, 20. Mai 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Orell Füssli AG folgten an der heutigen Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats und wählten Rosmarie Schlup und Martin Thorbjörnson als neue Mitglieder des Verwaltungsrats.
An der 136. ordentlichen Generalversammlung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Orell Füssli AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie den Bericht über die nichtfinanziellen Belange für das Jahr 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten zudem den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2025 Entlastung. Ebenfalls stimmten sie dem Antrag zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.80 je Namenaktie zu.
Dr. Thomas Moser und Johannes Schaede wurden mit einem Applaus der Aktionärinnen und Aktionäre verabschiedet. Auf Grund der Amtszeit- resp. Alterbeschränkung für Verwaltungsräte stellten sie sich nicht mehr zur Wahl. An ihrer Stelle wurden Frau Rosmarie Schlup und Herrn Martin Thorbjörnson als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt. Der Präsident, die bisherigen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte, sowie der Vergütungsausschuss, die Revisionsgesellschaft und die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt.
In einer Konsultativabstimmung hiessen die Aktionäre den Vergütungsbericht 2025 gut. Die Generalversammlung genehmigte zudem die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 und die maximale Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahrs 2027.
Die Generalversammlung fand im AURA in Zürich statt.
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Datei: MM-OF GV 2026
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Orell Füssli AG
|Dietzingerstrasse 3
|8003 Zürich
|Schweiz
|Fax:
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|E-Mail:
|info@orellfuessli.com
|Internet:
|https://www.orellfuessli.com/
|ISIN:
|CH0003420806
|Börsen:
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|EQS News-Service
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2330938 20.05.2026 CET/CEST
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