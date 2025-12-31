Orex Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orex Minerals äußerte sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Orex Minerals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at