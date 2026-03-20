Orex Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orex Minerals äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Orex Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at