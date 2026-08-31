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31.08.2026 06:31:29
Orex Minerals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orex Minerals gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orex Minerals -0,040 CAD je Aktie eingenommen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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