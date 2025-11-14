|
Orezone Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Orezone Gold hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Orezone Gold hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orezone Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,0 Millionen CAD im Vergleich zu 93,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
