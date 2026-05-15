Orezone Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orezone Gold äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 114,91 Prozent auf 255,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at