Orezone Gold stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,06 AUD gegenüber 0,020 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 220,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 337,9 Millionen AUD, während im Vorjahreszeitraum 105,4 Millionen AUD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at