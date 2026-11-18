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18.11.2026 06:31:28
Orezone Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Orezone Gold hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Orezone Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 333,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 251,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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