Orezone Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Orezone Gold ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orezone Gold die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,10 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Orezone Gold mit einem Umsatz von insgesamt 376,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 187,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at