Orezone Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Orezone Gold ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Orezone Gold die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 181,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 128,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Orezone Gold mit einem Umsatz von insgesamt 526,25 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 388,41 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 35,49 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,146 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 374,80 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at