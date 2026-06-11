ORF-Wahl - APA-CEO Clemens Pig zum künftigen Generaldirektor gewählt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Clemens Pig zum neuen ORF-Chef gewählt ---------------------------------------------------------------------

Es wurde letztlich der erwartete Favoritensieg: APA-CEO Clemens Pig ist Freitagnacht zum ORF-Generaldirektor ab 2027 gewählt worden. Er folgt mit 1. Jänner auf die gegenwärtige ORF-Chefin Ingrid Thurnher, die nicht erneut kandidierte. Der 51-jährige Tiroler erreichte im ORF-Stiftungsrat nach einer gut fünfzehnstündigen Marathonsitzung 21 von 35 Stimmen und kam damit auf die erhoffte Mehrheit.

Die stundenlangen Hearings im Vorfeld mögen auch auf die starke Konkurrenz für den designierten ORF-Chef zurückzuführen sein - und einer besonderen Gewissenhaftigkeit angesichts des neuerdings geltenden Europäischen Medienfreiheitsgesetzes. So hatten sich unter anderen der einstige ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer und der ehemalige HBO-Manager Johannes Larcher beworben, die allesamt mehrere Stimmen auf sich vereinten. Eine Stimme ging auch an ORF III-Co-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz. In Summe waren neun Personen zum Hearing direkt vor der Wahl im ORF-Zentrum geladen.

(Redaktionelle Hinweise: G R A F I K A V I S O - Die dazugehörige Grafik wird am Freitagvormittag verbreitet.) luw/maf

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