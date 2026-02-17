Organic Coatings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Organic Coatings hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Organic Coatings ein Ergebnis je Aktie von -0,890 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 58,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at